MotoGP | Brad Binder firma il record storico di velocità massima | “La KTM è un razzo”

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) Una Sprint Race non particolarmente soddisfacente per, ma una Sprint Race destinata comunque ad entrare nella storia. Il sudafricano, arrivato undicesimo nella gara corta a causa di un errore in partenza e un contatto con Alex Marquez, ha fatto registrare con la sua KTM ildi sempre diinsul circuito del Mugello. La Casa austriaca ha trovato il modo di far parlare di sé anche in una giornata negativa, perché il pilota sudafricano è arrivato addirittura a toccare 366.1 km/h prima della staccata della San Donato. Il primato era già di, in condivisione con la Ducati di Jorge Martin, ma probabilmente anche grazie ad una scia favorevole, questa volta è riuscito ad essere più veloce di quasi 3 Km/h rispetto alprecedente. Un ...