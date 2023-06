MotoGP | Brad Binder | “A 8 giri dalla fine la gomma posteriore era andata | sono stato bravo ad arrivare al traguardo”

(Di domenica 11 giugno 2023) Ancora un buon risultato per. Il portacolori del team Red Bull KTM, infatti, centra il quinto posto nel Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale di2023, confermando il suo ottimo periodo di forma. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello, infatti, il sudafricano ha massimizzato la sua domenica, con una moto che non poteva puntare a podio o vittoria. Il successo è andato a Francesco Bagnaia con un secondo su Jorge Martin, quindi 1.9 su Johann Zarco e 4.6 su Luca Marini. Quinto posto, come detto, percon un distacco di 8.9, distanziando anche il compagno di team, settimo a 10.999. Al termine della gara, il pilota del team Red Bull KTM ha raccontato le sue sensazioni a Speedweek: “Oggi è stata una sfida, se devo essere onesto. Ero dietro alle Ducati e ...

SCARPERIA (FIRENZE) " Pecco Bagnaia (Ducati) ha vinto il GP d'Italia indisputato al Mugello. Un vero e proprio trionfo per la scuderia italiana che ha piazzato ben ...la Ktm del sudafricano...Poi il sudafricano della KtmBinder, lo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaró, l'australiano Jack Miller (Ktm) e Bezzecchi (Ducati). Completano la top ten Enea Bastianini (Ducati) e Franco ...GLI ALTRI IN BREVEBINDER - VOTO 7 Torna a essere il solito costante Binder. Per il mondiale c'... VEDI ANCHEItalia 2023: l'ordine d'arrivo e i risultati del weekendItalia 2023, gli ...

MotoGP, Brad Binder firma il record storico di velocità massima: "La KTM è un razzo" OA Sport

Ancora un buon risultato per Brad Binder. Il portacolori del team Red Bull KTM, infatti, centra il quinto posto nel Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, confermando il ...MotoGP, Pecco Bagnaia trionfa al Mugello, tre Ducati sul podio, quattro Rosse nei primi quattro posti, dominio assoluto.