MotoGP | Bagnaia domina al Mugello | battuto Martin | Zarco 3°

(Di domenica 11 giugno 2023)- Il Gran Premio d'Italia , valido come sesta tappa del mondiale 2023 di, ha visto la vittoria di Francesco...

MUGELLO - Il Gran Premio d'Italia , valido come sesta tappa del mondiale 2023 di, ha visto la vittoria di Francesco...In corso la gara dellaal Mugello, conscattato dalla pole. Pecco ha scelto di montare una gomma media, per via delle alte temperature, l'obiettivo è sfruttare lo pneumatico al meglio nella parte finale della ...La top10 della classifica mondiale: 1 FrancescoDucati 106 2 Marco Bezzecchi Ducati 102 3 Jorge Martin Ducati 87 4 Brad Binder KTM 81 5 Johann Zarco Ducati 72 6 Luca Marini Ducati 59 7 ...

MotoGP, GP Italia: pole da record per Bagnaia al Mugello, 2° Marc Marquez Sky Sport

Un vero e proprio capolavoro nella terra del Rinascimento. Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, grazie ad una prestazione impeccabile, da ...Un grande Francesco 'Pecco' Bagnaia ha vinto il Gran Premio d'Italia valido per il Mondiale della MotoGp. Partito dalla pole position, il campione del Mondo ...