MotoGp | Bagnaia ' Al Mugello è stato un week - end perfetto'

In classifica adesso paga un ritardo di 21 punti da(ne aveva solo uno in meno alla vigilia ... da seguire tutto in diretta su Sky Sporte in streaming su NOW."E' stato un weekend perfetto". Parole e musica di Pecco, ducatista, campione del mondo in carica e leader del Mondiale 2023, vincitore oggi della gara dinel gran premio d'Italia al Mugello. "Non mi aspettavo una gara così: ero sicuro che la ...Lo ha dichiarato, Pecco, primo al termine deldel Mugello. "Il pubblico mi ha impressionato già prima della partenza. E' stata un'invasione, un mare di gente, qualcosa di fantastico. ...

MotoGP Mugello, poker Ducati da favola: Bagnaia domina, poi Martin, Zarco e Marini La Gazzetta dello Sport

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala ...Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGP che si è tenuto al circuito del Mugello. Il pilota della Ducati ha preceduto sul traguardo lo ...