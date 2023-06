MotoGP | Aleix Espargarò | “Volevo regalare una gioia al pubblico Aprilia | troppo distacco con la Ducati”

(Di domenica 11 giugno 2023)ha centrato la sesta posizione al GP del Mugello, sesta tappa del Motomondiale 2023 di. Il pilota dell’, allle prese con un problema al tallone, nello specifico ha guadagnato un gap di +10.908 rispetto al vincitore Pecco Bagnaia. Un risultato che, malgrado il fastidio al piede, non ha soddisfatto pienamente lo spagnolo, il quale ha analizzato la sua gara ai microfoni di Sky Sport: “Non ho avuto dolore, devo dire grazie ai Dottori dellache hanno fatto un lavoro bellissimo. Oggi ho corso bene ma non abbiamo mai avuto la velocità della. Sono deluso,unaaldi, il ritardo di dieci secondi è ...

L'Aprilia non va oltre il 6° posto diEspargarò, tra le Ktm di Binder e Miller, poi Bezzecchi e un comunque orgoglioso Bastianini. Morbidelli (10°) ha fatto meglio dell'altra M1 di Quartararo, ...SCARPERIA (FIRENZE) - Pecco Bagnaia (Ducati) ha vinto il GP d'Italia indisputato al Mugello. Un vero e proprio trionfo per la scuderia italiana che ha piazzato ben ... sesta l'Aprilia di......delle due ruote dal tunnel (che invece attanaglia ancora quella della F1) è stato nominato... L' Aprilia è veloce con l'acciaccatoEspargaro , ma troppo tardi (sesto). La Yamaha vede Franco ...

Scarperia, 11 giu. – (Adnkronos) – Francesco ‘Pecco’ Bagnaia domina il Gran Premio d’Italia dalla prima all’ultima curva e concede un bis da sogno al Mugello (e il successo del 2022). Il portacolori d ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...