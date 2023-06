MotoGP 2023 | classifica aggiornata dopo GP Italia | Bagnaia vince al Mugello e allunga

MUGELLO - Il Gran Premio d'Italia , valido come sesta tappa del mondialedi, ha visto la vittoria di Francesco Bagnaia ...Presente al Mugello in occasione del GP d'Italiadi, il ministro dello Sport, Andrea Abodi , ha parlato ai microfoni di Sky : ' Ora capisco il delirio di 120mila tifosi, non è solo divertimento puro ma vera passione , uno spettacolo ...Gara in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport, su NOW, in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport Bagnaia partirà davanti a tutti , dopo aver firmato il record della pista ...

Un vero e proprio capolavoro nella terra del Rinascimento. Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, grazie ad una prestazione impeccabile, da ...Un grande Francesco 'Pecco' Bagnaia ha vinto il Gran Premio d'Italia valido per il Mondiale della MotoGp. Partito dalla pole position, il campione del Mondo ...