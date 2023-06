Motocross | Prado vince in Germania ed è sempre più leader del mondiale

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 11 giugno 2023) Il suo avversario Herlings non ha preso parte a gara 2 dopo una caduta ROMA - Jorge(GasGas) è il vincitore del Gp di, nona tappa della stagione 2023 deldi. Lo spagnolo dopo il successo in gara 1 si è ripetuto in gara 2 allungando così il proprio vantaggio in class