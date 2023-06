Moto3 | Italia | vince Holgado e allunga nel mondiale

Daniel Holgado (KTM) ha vinto il gran premio d'di motociclismo nella classeall'autodromo del Mugello. Lo spagnolo leader del mondiale, ha battuto al fotofinish il compagno di marca, il turco Deniz Oncu e il giapponese Ayumu Sasaki, ...I risultati e l' ordine di arrivo del GP d'2023 , sesta gara dell'anno del mondiale di. Finale clamoroso sul circuito del Mugello, con Daniel Holgado che taglia il traguardo per primo, precedendo per soli 51 millesimi Deniz Oncu ...GP, la domenica del Mugello su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: ...giugno Ore 9.40 warm up MotoGP Ore 10 MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30 Paddock Live Ore 11 gara...

Moto 2 e Moto 3, la diretta streaming del Gp Italia al Mugello Sky Sport

Moto3: Gran Premio d'Italia, Fenati fuori dalla zona punti dopo essere partito dalla pit lane - picenotime.it - IT ...Daniel Holgado (KTM) ha vinto il gran premio d'Italia di motociclismo nella classe Moto3 all'autodromo del Mugello. (ANSA) ...