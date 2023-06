Moto Gp | al Mugello dominio Bagnaia | “Il weekend perfetto” Podio tutto Ducati | Martin secondo | Zarco terzo

- È una domenica di festa totale per Francesco Bagnaia e tutti i tifosi della Ducati : il campione del mondo, infatti, si è aggiudicato anche la gara del Gran Premio d'Italia, sesta tappa del ...... Pecco Bagnaia alè semplicemente imprendibile . Il pilota Ducati vince dominando il Gran ... Il 'Gp degli altri' lo ha vinto Brad Binder con una Ktm che si conferma la seconda migliordel ...Pecco Bagnaia ha vinto ancora, come aveva già fatto ieri nella sprint race. Ilper lui non è più semplicemente il Gran premio di causa, ma un feudo su cui è capace di restare incontrastato. Come aveva già fatto lo scorso anno, si è ripetuto oggi, dominando dall'inizio ...

