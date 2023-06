Moto Gp 2023 | Pecco Bagnaia trionfa al Mugello davanti a Martin e Zarco | solo Ducati sul podio

(Di domenica 11 giugno 2023)vince il Gran premio d’Italia del, classeGp,a Jorgee Johann, che compongono untutto. Quarto l’italiano Luca Marini, poi Binder, Espargarò e Miller. Concludono la top ten gli italiani Bezzecchi, Bastianini e Morbidelli. Al settimo giro, la caduta di Marc Marquez con Honda che si è dovuto ritirare. In classifica generalesale a quota 131, seguito da Bezzecchi a 21 punti di ritardo. June 11,su Open Leggi anche:Gp, alvince la sprint race. Secondo BezzecchiGP, tensione in pista:manda a quel ...

MUGELLO - C'è ancora Pecco Bagnaia in testa alla classifica piloti della MotoGP dopo il Gran Premio d'Italia , valevole per la sesta tappa del Mondiale. Il pilota della Ducati , infatti, ha completato l'en plein vincendo anche la gara , dopo essersi aggiudicato sia la pole position che la Sprint del sabato. Pecco si trova ora con 21 lunghezze di ...... Mir, Rins) era arrivato in Italia coltivando ancora una piccola speranza: da oggi può tranquillamente dire addio al titolo mondiale, almeno per il. Bezzecchi in difficoltà, cade pure Alex ...Classifica Piloti MotoGPdopo il GP d'Italia POS. PILOTAPUNTI 1 Francesco Bagnaia Ducati 131 2 Marco Bezzecchi Ducati 110 3 Jorge Martin Ducati 107 4 Brad Binder KTM 91 5 Johann Zarco Ducati 88 6 Luca Marini Ducati ...

LIVE - MotoGP 2023. GP d'Italia al Mugello - MotoGP Moto.it

Parata di stelle attesa oggi in occasione del GP d'Italia: da Valentino Rossi a Doohan, passando per le altre leggende MotoGP come Agostini e Dovizioso. Ma anche Ghali, Massimo Bottura… Leggi ..."E' stato un weekend perfetto". Parole e musica di Pecco Bagnaia, ducatista, campione del mondo in carica e leader del Mondiale 2023, vincitore oggi della gara di Motogp nel gran premio d'Italia al Mu ...