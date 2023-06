Mondiali Under 20 | Giovane verso la finale | “Tutti uniti verso il nostro obiettivo”

(Di domenica 11 giugno 2023) Cresce l’attesa per ladel Mondiale20, con gli Azzurrini che sfideranno l’Uruguay al Maradona di La Plata. Unaa cui l’Italia è arrivata con grande merito grazie, oltre che al talento, alla grande forza di gruppo e all’amicizia che lega i giocatori. Così come spiega il capitano Samuel, intervenuto in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Conoscevo giài ragazzi: ottimi giocatori e soprattutto ottime persone. La nostra forza va oltre il talento, e solo se si èsi possono raggiungere grandi traguardi” ha dichiarato. “Chi mi ha stupito?, ma se devo fare un nome dico Esposito. Non avevo mai giocato con lui, ma fin dalla prima partita si è rivelato fondamentale per i nostri equilibri: corre tanto, lotta, ci fa salire, è ...

