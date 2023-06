Mondiale Under 20 | oggi la finale Italia-Uruguay | orario e dove vederla in tv

(Di domenica 11 giugno 2023), la partita che vale il tetto del mondo a livello giovanile, un traguardo mai raggiunto prima dalla Nazionalena. Gli Azzurrini questa sera sfideranno i sudamericani nelladel20 che si disputa in Argentina. Un po’ di storia i ragazzi del ct Nunziata l’hanno già scritta in questa lunga cavalcata iniziata 21 giorni fa diventando, dopo due semifinali perse consecutivamente, i primi a disputare unadi categoria. L’si presenta allaanche con il capocannoniere del: Cesare Casadei, autore di sette gol in sei partite. Ma non è l’unico protagonista del percorso degli azzurri, fatto di cinque vittorie e una sola sconfitta nella ...

Cresce l'attesa per la finale del20 , con gli Azzurrini che sfideranno l' Uruguay al Maradona di La Plata. Una finale a cui l'Italia è arrivata con grande merito grazie, oltre che al talento, alla grande forza di ...Italia - Uruguay, è caccia al primo titolo. Finale Mondiali20: sede, orario e dove vederla . Il match è in programma alle 23 italiane (le 18 locali) all' Estadio Unico Diego Armando ...L'Inter, peraltro, sta contribuendo anche all'impresa dell'20 azzurra alArgentina, avendo fornito a Nunziata i difensori Fontanarosa e Zanotti e l'attaccante Esposito, fratello d'arte.

Italia-Uruguay in finale ai Mondiali Under 20, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita Sport Fanpage

Appuntamento su Rai 2 a partire dalle 23 Grande serata per l’Italia del ct Nunziata, che oggi affronteràl’Uruguay nella finalissima del Mondiale Under 20. Prima volta storica per gli azzurrini: il ...Entrambe hanno perso solo un match nel corso del torneo in cui gli Azzurrini hanno battuto nazionali del calibro di Brasile, Inghilterra e Colombia ...