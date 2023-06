Mondiale Under 20 | finale Italia - Uruguay | dove vedere la partita in tv e in streaming

Le finali di coppa dei club, oggi quella del20, chiuderà l'ltalia di Roberto Mancini in Nations League. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...... Bari - Cagliari alle 20.30 (al San Nicola, Dazn e Sky) e Spezia - Verona alle 20.45 (a Reggio Emilia, Dazn), mentre la finale del20 Italia - Uruguay è fissata per le 23 (a La Plata, ...Uruguay - Italia è la finale del20 2023 e si gioca domenica alle 23:00: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici. Neppure l'ostica Corea del Sud, vicecampione del mondo in carica, è riuscita ad ...

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...La finale del Mondiale U20 tra Italia e Uruguay sarà visibile in diretta tv su Rai2 e RaiSport. In diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay e Fifa+.