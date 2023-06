Mondiale Endurance - La Ferrari #51 vince la 24 Ore di Le Mans

Leggi su quattroruote

(Di domenica 11 giugno 2023) Laha vinto la 24 Ore di Le2023, rompendo un lungo digiuno che durava da ben 58 anni: sul gradino più alto del podio salgono Pier Guidi, Calado e Giovinazzi con la vettura #51. Questa è la decima vittoria assoluta per lanella Top Class a Le: il Cavallino Rampante aveva conquistato il successo per la prima volta nel 1949 con la 166 MM guidata da Luigi Chinetti e Peter Mitchell-Thompson, mentre l'ultima volta nel 1965 con la 250 ML affidata a Jochen Rindt e Masten Gregory. In mezzo c'erano stati altri 39 successi nelle altre classi, altrettanto importanti ma dal sapore chiaramente diverso. Battuta la Toyota #8 di Buemi, Hartley e Hirakawa che ha tagliato il traguardo alle spalle della Rossa. Un buon podio per la Cadillac Racing di Bamber, Lynn e Westbrook. Vittoria sudata. La 499P #51 guidata ...