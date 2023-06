(Di domenica 11 giugno 2023) Laha vinto la 24 Ore di Le2023, rompendo un lungo digiuno che durava da ben 58 anni: sul gradino più alto del podio salgono Pier Guidi, Calado e Giovinazzi con la vettura #51. Questa è la decima vittoria assoluta per lanella Top Class a Le: il Cavallino Rampante aveva conquistato il successo per la prima volta nel 1949 con la 166 MM guidata da Luigi Chinetti e Peter Mitchell-Thompson, mentre l'ultima volta nel 1965 con la 250 ML affidata a Jochen Rindt e Masten Gregory. In mezzo c'erano stati altri 39 successi nelle altre classi, altrettanto importanti ma dal sapore chiaramente diverso. Battuta la Toyota #8 di Buemi, Hartley e Hirakawa che ha tagliato il traguardo alle spalle della Rossa. Un buon podio per la Cadillac Racing di Bamber, Lynn e Westbrook. Vittoria sudata. La 499P #51 guidata ...

La 9X8 tornerà in pista tra poche settimane, a Monza per il quinto round del Campionato. A questo round seguiranno quello al Fuji e la finale in Bahrain. Facebook Twitter Whatsapp ...La casa giapponese, che aveva vinto le prime tre gare del, il Wec, si è dovuta arrendere alla superiorità del Cavallino e ha chiuso in seconda posizione staccata di un minuto e 20 ...Si tratta dunque di un risultato storico per il cavallino rampante che conquista così una delle gare più famose al mondo e quarto appuntamento delFIA WorldChampionship 2023. ...

Mondiale Endurance - La Ferrari #51 vince la 24 Ore di Le Mans - Quattroruote.it Quattroruote

Ferrari, un grande trionfo ma... Vincere la 24 di Le Mans riempie il cuore e di orgoglio ma... Ferrari, un grande trionfo ma... Vincere la 24 di Le Mans riempie il cuore e di orgoglio ma... Trionfare ...Dal licenziamento in F1 all'apoteosi di Le Mans, la 'particolare' storia di Antonio Giovinazzi che in punta di piedi si è avvicinato al particolare mondo del FIA World Endurance Championship. Il nativ ...