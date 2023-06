Molfetta | ragazzo di 21 anni muore investito da un suv nella notte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 giugno 2023) Salvatore Ragaccio, 21enne, è morto all’ospedale “Don Tonino Bello” didopo essere statoda un suv nel corso della nottata. Il, di etnia sinti, stava rientrando nel campo nomadi situato nei pressi dell’area industriale della città, in cui era arrivato con la propria famiglia da pochi giorni. Alla guida del suv Kia Sportage c’era un 55enne molfettese che ha subito chiamato i soccorsi dopo l’accaduto. Ai carabinieri intervenuti sul posto ha riferito di non essersi accorto della presenza del giovane a bordo strada e non aver fatto in tempo a frenare, travolgendolo. I carabinieri hanno aperto un’indagine per omicidio stradale e posto l’auto sotto sequestro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.