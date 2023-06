I terroristi islamici somali al - Shabaab sono tornati ad attaccare un hotel a: un raid cui le forze di sicurezza hanno posto fine dopo sei ore e un bagno di sangue con almeno 16 morti e dieci feriti. 11 giugno 2023... guardie reali svengono per il caldo alta tensione, assaltato hotel: almeno sei morti ... 'Tre giorni fa è stato osservato a circa 100 metri di distanza ma poi si è allontanato di. È ...... Maria Bellonci " che 'confermasse ilacquisto della democrazia'. Dalla sua nascita il Premio ... Igiaba Scego, Cassandra a(Bompiani), presentato da Jhumpa Lahiri. Andrea Tarabbia, Il ...

Mogadiscio, nuovo assalto di al-Shabaab in un hotel: 16 morti - Mondo Agenzia ANSA

In Somalia dal prossimo anno le elezioni si terranno secondo il principio "una persona, un voto": lo hanno annunciato oggi il governo e gli Stati federati in uno storico accordo che pone fine a un com ...