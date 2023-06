Milan | l’ex Braida | ‘Licenziamento Maldini? Storia calpestata’

Commenta per primo In casanon giungono notizie rassicuranti sul fronte Ismael Bennacer.Empoli, operatosi al ginocchio lo scorso 16 maggio, rischia di stare a lungo più del previsto. Sicuramente il regista di Pioli ...Salernitana, Gattuso per la panchina: le ultimeStando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Salernitana sta spingendo perallenatore di, Napoli e Valencia. Iervolino (LaPresse) - ...Juve - Allegri e le indiscrezioni sull'Arabia Saudita In questi giorni diverse indiscrezioni sono ucite in merito al futuro dell'allenatore delcon' Arabia Saudita potenziale meta ma tanto ...

Milan, le parole dell'ex Nesta: "La scelta su Maldini fuori da ogni logica" Sky Sport