Milan | la partita per Thuram resta aperta | la strategia per provare a battere il PSG | Primapagina

(Di domenica 11 giugno 2023) 2023-06-11 14:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Ilci crede, Marcusè un’idea assolutamente concreta e viva più che mai per rinforzare il reparto d’attacco della squadra di Stefano Pioli. E’ il francese, prossimo allo svincolo dal Borussia Monchengladbach, il grande obiettivo per il ruolo di vice-Giroud e per lui la società rossonera sta esercitando ogni tipo di opera di persuasione pera superare la pericolosissima concorrenza del Paris Saint-Germain. E’ bene ribadirlo, l’offerta economica del club campione di Francia è decisamente importante e i contatti con gli agenti del calciatore sono stati molto approfonditi e pure proficui. Ma ildella nuova squadra mercato, guidata dall’amministratore delegato Furlani e completata ...

...contro i bianconeri è fondamentale per la corsa alla Champions League , e ad aprire le danze in quell'occasione è proprio il magico destro di Brahim Diaz poco prima dell'intervallo. Il...Laresta aperta, col Paris Saint - Germain mossosi prima e con argomenti economici certamente più accattivanti, ma ilnon si sente ancora fuori di gioco. E studia le condizioni del ...Nella notte, grazie anche alla mobilitazione via socialdallo stesso club inglese e al ... provincia di Salerno, il 10 febbraio del 1980, Maresca è cresciuto nei settori giovanili die ...

Thuram ha deciso di far terminare ufficialmente la stagione in Germania prima di dedicarsi al suo futuro professionale e a scegliere la migliore soluzione possibile per lui.