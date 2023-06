Milan | il saluto di Brahim Diaz | “Grato per tutto l’amore dimostrato | non vi dimenticherò”

(Di domenica 11 giugno 2023) E’ tempo di saluti perche, dopo tre intense stagioni, lascia ilper tornare a vestire la maglia del Real Madrid. Il trequartista spagnolo, attraverso i propri profili social, ha voluto salutare la sua ormai ex squadra attraverso un lungo messaggio pieno di affetto e gratitudine: “Caro, oggi mi tocca dirti addio e ringraziarti perquello che abbiamo vissuto insieme. Fin dal primo istante in cui ho indossato questa maglia, sapevo di trovarmi in un luogo speciale. I miei compagni. Voi siete stati come una famiglia per me, perché abbiamo condiviso risate, lacrime e successi. Mi avete insegnato il vero significato dello sforzo e del lavoro di squadra. Grazie di cuore anche al mister, allo staff, ai medici e alle persone del club”. “E a voi tifosi, cosa posso dire!? Siete i ...

Dalle immagini mostrate in tv in particolare da segnalare ilquasi commosso diSkriniar ai suoi compagni e ai dirigenti Beppe Marotta e Alessandro Antonello, per il difensore slovacco l'...L'attacco delè stato tenuto in piedi dalle accelerazioni di Leao e dai gol, decisivi, di Giroud; un reparto che haIbrahimovic. Il reparto offensivo dello possiamo dividere in due tronconi: da una parte Leao e Giroud che non hanno deluso le aspettative, dall'altra i restanti giocatori offensivi che ...Brahim Diaz fa ufficialmente ritorno al Real Madrid dopo tre anni di prestito passati al: ildel club rossonero Brahim Diaz, dopo tre stagioni passate nel nostro campionato, torna ufficialmente al Real Madrid. Hai illuminato San Siro Grazie di tutto Brahim e mucha suerte ...

Milan, il saluto a Brahim Diaz: e lo spagnolo risponde “Uno di voi” Pianeta Milan

Dopo tre stagioni in prestito al Milan, Brahim Diaz ha fatto ritorno al Real Madrid. Ieri (sabato 10 giugno), il club spagnolo ha infatti ufficializzato il ritorno in Spagna del classe '99, che ha anc ...Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Brahim Diaz ha salutato ufficialmente il Milan dopo il triennio trascorso in prestito dal Real Madrid. Lo spagnolo tornerà proprio ...