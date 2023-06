Migranti | von der Leyen | 100 mln da Ue a Tunisia per gestione frontiere

(Di domenica 11 giugno 2023) La presidente della Commissione Europea Ursula von der, in conferenza stampa al palazzo presidenziale di Cartagine, al fianco della premier italiana Giorgia Meloni e del primo ministro olandese Mark Rutte annuncia una collaborazione con lada 100 milioni di euro per ladelle. "La Ue fornirà alla100 milioni di euro per ladelle, ma anche per la ricerca e il soccorso, la lotta ai trafficanti e il rimpatrio. L'obiettivo del piano è sostenere una politica migratoria olistica radicata nel rispetto dei diritti umani. Entrambi abbiamo interesse a spezzare il cinico modello di business dei trafficanti di esseri umani", ha aggiunto von der

, il piano del governo: irregolari trasferiti in Tunisia e Senegal. Si tratta con i Paesi di transito Tunisia, quali e quanti aiuti.der Leyen e Meloni: 'Pronti a mobilitare 900 milioni ......ha delineato al presidente Saied un pacchetto di sostegni che vanno dagli investimenti in loco delle imprese europee alla lotta al traffico illegale di, fino alla cooperazione energetica...Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Tunisi, dopo l'incontro con la presidente della Commissione Ue Ursulader Leyen , il premier olandese Mark Rutte e il presidente tunisino ...

Sostegno europeo per la stabilità economica del Paese nordafricano. Ma il presidente Saied: “Non possiamo fare la guardia di frontiera per altri Stati” ...«Sosterremo la Tunisia dal punto di vista economico. L'Ue sta considerando un piano di assistenza macro-finanziaria non appena sarà trovato un accordo» con ...