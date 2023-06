Migranti | Scholz criticato per battuta su rifugiati

(Di domenica 11 giugno 2023) (Adnkronos) – Il cancelliere tedesco Olafvieneper una dichiarazione in materia di politiche di asilo, che egli stesso ha qualificato come una, per la quale alcuni si sono indignati. Durante la giornata annuale della Chiesa Evangelica celebrata a Norimbergaha dichiarato che, sebbene la Germania non abbia confini esterni dell’Ue, è quello che ha più richiedenti asilo e ha aggiunto che la maggioranza di costoro non si era registrata in precedenza in altri Paesi dell’Unione.ha aggiunto ieri: “Ho già fatto la, nel Consiglio Europeo, che la Germania deve avere grandi spiagge nel Mediterraneo. Perché di fatto arrivano piùdal Mediterraneo alla Germania che a ciascuno dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo”. ...

Durante la giornata annuale della Chiesa Evangelica celebrata a Norimbergaha dichiarato che, sebbene la Germania non abbia confini esterni dell'Ue, è quello che ha più richiedenti asilo e ha ...... Ue punta a memorandum d'intesa entro fine giugno, Meloni: "Se Italia non regge flussi, problema diventa di tutti" Meloni ricevea Palazzo Chigi: "Vecchie regole Ue superate, ......Roma di. Il cancelliere tedesco risulta molto impopolare in patria e tutta la politica tedesca è in allarme per l'ascesa nei sondaggi dell'AfD, il partito degli euro - scettici anti -

Il cancelliere tedesco ha dichiarato che, sebbene la Germania non abbia confini esterni dell'Ue, è quello che ha più richiedenti asilo ...(LaPresse) Olaf Scholz è stato immortalato mentre si concede una pausa pranzo in piazza di Pietra, a Roma. Poi ha concesso alcune foto a dei turisti. Il cancelliere tedesco è nella Capitale per un inc ...