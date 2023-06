Migranti | Meloni | Puntiamo a memorandum prima di Consiglio europeo

(Di domenica 11 giugno 2023) "Sono passati appena 5 giorni dal mio viaggio in Tunisia e oggi siamo già riusciti a raggiungere un grande risultato. Siamo molto contenti di questa dichiarazione congiunta firmata tra Ue e Tunisia, è un primo passo importante verso la creazione di un vero e proprio partenariato con l'Ue che possa affrontare in maniera integrata tanto la crisi migratoria quanto il tema dello sviluppo". Così la premier Giorgiain conferenza stampa a Tunisi, dopo l'incontro con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il premier olandese Mark Rutte e il presidente tunisino Kais Saied. "Abbiamo un'importante finestra di opportunità da qui alla fine del mese, data del, e vogliamo arrivare a quella data con ungià siglato tra Ue e Tunisia", ha detto.

