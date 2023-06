Migranti | Meloni in Tunisia | “Dichiarazione congiunta con Ue passo importante”

(Di domenica 11 giugno 2023) (Adnkronos) – “Concordo pienamente con quanto detto da von der Leyen, che voglio ringraziare per il suo instancabile lavoro, sono passati solo cinque giorni dal mio viaggio ine siamo riusciti ad ottenere unrisultato oggi, anche frutto del lavoro diplomatico del governo italiano”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, dopo l’incontro a Tunisi con il presidente della repubblica tunisina, Kais Saied, insieme alla Presidente della Commissione europea von der Leyen e al primo ministro olandese Mark Rutte. “Siamo contenti – ha aggiunto – di questafirmata tra Ue e, è unverso la creazione di un vero e proprio partenariato con la Ue che possa affrontare in modo integrato tanto ...

Giorgiaè tornata a Tunisi cinque giorni dopo l'incontro con il presidente Kais Saied, ... nelle intenzioni italiane, si dovà occupare di: la presidente della Commissione europea Ursula ...Così la presidente della Commissione Ue von der Leyen nella dichiarazione congiunta con la premiere il premier Rutte dopo l'incontro a Tunisi sue cooperazione Per "superare le ......dei trafficanti di. Noi sosterremo la Tunisia con 100 milioni di euro" per la sorveglianza delle frontiere marittime e le attività di soccorso in mare. Nella dichiarazione congiunta,...

Sul tema migranti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sottolinea come si assista già a un "rallentamento delle partenze". Intanto Giorgia Meloni si reca di nuovo in Tunisia, insieme a Ursula ...Giorgia Meloni è tornata a Tunisi cinque giorni dopo l'incontro ... nelle intenzioni italiane, si dovà occupare di migranti: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il capo del ...