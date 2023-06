Migranti | a Tunisi vertice interlocutorio Von der Leyen | “I 900 milioni legati all’ok del Fmi” Saied rilancia | “Disumano ospitarli per soldi”

(Di domenica 11 giugno 2023) A inizio settimana Giorgia Meloni rientrava daostentando grande fiducia per “l’ottimo lavoro” portato avanti da Italia ea sul fronte dei. Domenica la presidente del Consiglio è volata di nuovo ina, in compagnia del premier olandese Mark Rutte e della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der, per un nuovocon il presidenteno Kais. L’accoglienza è stata tutt’altro che positiva, perché poco prima dell’incontro – terminato intorno alle ore 13 – lo stessoha diffuso un video in cui dichiarava: “Non possiamo svolgere il ruolo rivelato da alcuni e nascosto da altri di fare la guardia per altri paesi”. È stato il preambolo di un incontro tutt’altro che risolutivo, come ...

... con un accordo, per la presidente della Commissione, "win - win" perchèha "un enorme ... fondamentale per tutta l'Europa ma soprattutto per l'Italia, riguarda la gestione dei. L'Ue ...Lo dice la premier Giorgia Meloni nella dichiarazione congiunta acon Ursula von der Leyen e ... Questisono nostri fratelli e li rispettiamo, ma la situazione in Tunisia non è normale e ...... invece, Vespa offre spunti inediti: 'Hai citato questo viaggio a, volevo dirti che in ... ma di certo una collaborazione importante soprattutto nella gestione del dossier. 'Questo ...

Migranti, a Tunisi vertice interlocutorio. Von der Leyen: “I 900 milioni legati all’ok del… Il Fatto Quotidiano

"Sosterremo la Tunisia dal punto di vista economico. L'Ue sta considerando un piano di assistenza macro-finanziaria non appena sarà trovato un accordo" con l'Fmi, "che è necessario. Siamo pronti a mob ...Sul tema migranti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sottolinea come si assista già a un "rallentamento delle partenze". Intanto Giorgia Meloni si reca di nuovo in Tunisia, insieme a Ursula ...