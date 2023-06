Michelle Hunziker e la vacanza sfortunata | volo cancellato | poi spunta l' arcobaleno La meta top secret

Dopo la tempesta c'è sempre il sole. Dopo l'entusiasmo smorzato dal volo cancellato, ecco chepuò tornare a sorridere, essendo arrivata a destinazione. Una vacanza cominciata non proprio nel migliore dei modi per l'ex signora Trussardi che insieme alle sue bambine Sole e Luce ...... Sergio Friscia e Roberto Lipari , Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti , Gerry Scotti con Francesca Manzini prima e confino alla fine della stagione. Non sono mancate poi le conduzioni ...Ha lanciato tantissime donne nel mondo dello spettacolo , da Heather Parisi a Lorella Cuccarini e, alle cantanti Laura Pausini e Giorgia . Senza dimenticare che devono molto a ...

Michelle Hunziker, la sveglia suona e lei risponde così: il video sorprende i follower leggo.it

Dopo la tempesta c'è sempre il sole. Dopo l'entusiasmo smorzato dal volo cancellato, ecco che Michelle Hunziker può tornare a sorridere, essendo arrivata a destinazione.L'ex fiamma di Michelle Hunziker cosa fa oggi Che fine ha fatto Giovanni Angiolini, il medico più bello d'Italia.