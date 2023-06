Michela Murgia annuncia lo stop alle uscite pubbliche | “Grazie degli inviti ma non ho le forze né il tempo per accettarli”

(Di domenica 11 giugno 2023) “che mi state facendo. Non ho lené ilper, il mio prossimoè per chi amo”. Così, dopo le polemiche delle scorse settimane, hato che non farà più. La scrittrice, che a inizio maggio ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio, ha spiegato ai suoi follower di volersi dedicare ai suoi affetti. “Sto tornando a casa da quella che era l’ultima uscita pubblica che conto di fare per i prossimi sei mesi”, ha detto in alcune storie pubblicate oggi su Instagram. “Non farò neanche presentazioni di ‘Tre Ciotole’”, ha specificato, facendo riferimento al suo ultimo libro. “a voi che ...

Poco più di un mese fa la scrittrice ha reso pubblica in un'intervista al Corriere della Sera la sua malattia: un cancro al quarto stadio con metastasi alle ossa, ai polmoni e al cervello.