Quando ha visto che sua moglie e la sua amica stavano andando via a piedi, ha spinto sull'acceleratore e le ha travolte . "Mi sono innervosito", ha raccontato al pubblico ministero durante la sua confessione. Ora Piero Maurizio Nasca , 52 anni, è in cella, in stato di fermo, accusato di omicidio e tentato omicidio aggravati .

'Mi sono innervosito'. Parla l'uomo che a Catania ha investito la moglie e ucciso l'amica

Non voleva accettare che la moglie, Anna Longo, 56 anni, dopo anni di violenze subite avesse deciso di lasciarlo per sempre. Come le aveva consigliato la sua amica, Cettina, 69 anni, morta sul colpo ...Quando ha visto che sua moglie e la sua amica stavano andando via a piedi, ha spinto sull'acceleratore e le ha travolte. "Mi sono innervosito", ha raccontato al pubblico ministero durante la sua ...