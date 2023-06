Mezz' ora in più | anticipazioni e ospiti della trasmissione di Lucia Annunziata

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto la notte scorsa,dopo la mezzanotte, lungo via Dei Prai a Castelfranco, per un incidente stradale tra due auto che ha provocato due feriti, un 26enne e un 58enne. Intervenuti sul luogo dell'incidente, dopo l'...Questi i temi al centro della puntata di "in più" e "in più/Il mondo che verrà" in onda oggi, domenica 11 giugno, dalle 14,30 su Rai 3. Ospiti di Lucia Annunziata, i giornalisti ...Questi i temi al centro della puntata di "in più" e "in più/Il mondo che verrà" in onda oggi, domenica 11 giugno, dalle 14,30 su Rai 3. Ospiti di Lucia Annunziata, i giornalisti ...

'Mezz'ora in più', da Vespa a Gualtieri: gli ospiti di Lucia Annunziata Adnkronos

Mezz'ora in più e «Mezz'ora in più/Il mondo che verrà» in onda oggi, domenica 11 giugno, dalle 14,30 su Rai 3.(Adnkronos) – Il viaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Tunisia e i rapporti tra il governo e l’Europa; l’assemblea nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati; il Gay Pride di ...