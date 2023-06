Meteo | le previsioni in Campania per domenica 11 giugno 2023

(Di domenica 11 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,11. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 42mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3364m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 18mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo ...

L'immagine di home page, tratta da tweet del dipartimento della protezione civile, si riferisce alle zone in allerta oggi in Italia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'...Situazioneinvariata anche oggi sulla Liguria con instabilità accompagnata da annuvolamenti e schiarite e possibili piovaschi isolati, specie nel pomeriggio. Queste ledi Limet Liguria per le prossime ore: Domenica 11 giugno 2023 Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull'intero territorio regionale Dalle ore centrali della giornata ......della difesa di Livorno del 10 e 11 maggio 1949 organizzate dal Comitato livornese per la promozione dei valori risorgimentali e precedentemente rinviata a causa delle avverseLe ...

L’alta pressione si indebolisce parzialmente. Fenomeno che in Sicilia favorisce l'ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio per domenica 11 giugn ...Prosegue la fase instabile: alta pressione lontana dall'Italia per molti giorni. Nessuna ondata di caldo intenso in vista. Le previsioni meteo dell'11 giugno ...