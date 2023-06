Meteo Giuliacci | arriva il caldo africano in Italia | segnatevi questa data

(Di domenica 11 giugno 2023) Social. . Dopo un mese di maggio che sapeva di Novembre e un giugno piuttosto altalenante, molti itliani si stanno chiedendo quandorà il veroanche nel nostro Paese. Tutti hanno voglia di interminate giornate al mare e di gire fuori porta. A quanto pare già da questo weekend ilsubirà una forte inversione di tendenza e così le piogge dei giorni scorsi ma anche le temperature ballerine delle scorse settimane potrebbero trovar pace nel definitivo debutto delestivo. Vediamo nel dettaglio le previsionidel ColonnelloLeggi anche: Previsioniestate 2023: “Temperature record fino a 46 gradi” Leggi anche:ilestremo in: ecco ...

Arriva l'estate A quanto pare già da questo weekend ilsubirà una forte inversione di tendenza e così le piogge dei giorni scorsi ma anche le ...questa direzione è il colonnello Mario...... ed esattamente dal deserto del Sahara' le parole dell'esperto. Weekend di caldo, poi il ciclone che ribalta tutto. Le previsioni diQuesta - si legge ancora su meteogiuliacci.it - ...... dove non c'è una nuvola per giorni', scrive Mariosul suo sito di previsioni meteorologiche. "El Nino è arrivato"., colpo di scena: quando arriva il caldo per davvero

Meteo, Giuliacci: arriva "goccia fredda", quando scatta l'inferno sull'Italia Liberoquotidiano.it

Tutti si chiedono quando arriverà l’anticiclone africano in Italia. Ora i modelli cominciano ad avere qualche certezza su quando riuscirà davvero ad imporsi sul nostro paese. Nella giornata di oggi, ...Il meteo di questa Estate 2023 è stato particolarmente capriccioso. Nessun episodio di caldo fuori stagione, cieli spesso nuvolosi e maltempo abbastanza prolungato. Si sente in giro che sta per arriva ...