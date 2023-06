Mertesacker | «Gundogan all’Arsenal adesso è davvero possibile»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 giugno 2023) Le parole di Per, ex difensore dell’Arsenal, sularrivo di Ilkaydal Manchester City Per, ex difensore tedesco dell’Arsenal, ha parlato a ZDF del futuro di Ilkaydel Manchester City. PAROLE – «La vittoria della Champions potrebbe portarlo a dire ‘va bene, missione compiuta’. Arteta lo conosce bene e probabilmente i contatti non si sono mai interrotti. Ad ogni modo, credo che lascerà passare un po’ di tempo, per poi prendere una decisione definitiva sul futuro».