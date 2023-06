Meloni | von der Leyen e Rutte a Tunisi | focus sui migranti

(Di domenica 11 giugno 2023) AGI - Missione lampo Ue-Italia-Olanda aper discutere di cooperazione in materia d'economia, energia, ma soprattutto. La premier Giorgia, la presidente della Commissione europea, Ursula von dere il primo ministro olandese Marksaranno nel Paese nord-africano e avranno un incontro al palazzo presidenziale dicon il presidenteno Kais Saied. Probabilmente, fanno sapere fonti della Commissione, ci sarà un colloquio dei tre leader anche con il primo ministro. Infine una dichiarazione alla stampa dei tre prima della conclusione del breve viaggio: nel tardo pomeriggio von derpartirà per la programmata missione in America Latina. Le discussioni si concentreranno "sulle relazioni bilaterali tra Ue e ...

TUNISI - "Non possiamo fare da guardie di frontiera per altri Paesi". Alla vigilia della visita di Giorgiae Ursulader Leyen il presidente tunisino Kais Saied replica sia alle critiche sia agli appelli che gli arrivano dall'Europa. E con una mossa a sorpresa si reca a Sfax, la città in cui si ...... mettere un freno ai flussi migratori provenienti dal Nord Africa è diventata perun'urgenza. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti

Si discuterà anche di cooperazione in materia di economia ed energia. In agenda l'incontro con il presidente Saied. I tre cercheranno di convincerlo ad ammorbidire le sue posizioni per arrivare ad un ..."La Tunisia non farà mai da guardia di frontiera" di altri Paesi. Lo ha detto il presidente tunisino, Kais Saied nel corso di una visita a a Sfax, la città tunisina da tempo divenuta il principale pun ...