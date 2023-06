Meloni | Rutte e von der Leyen a Tunisi Dai 900 milioni di prestiti Ue ai controlli per i migranti | ecco l' accordo aspettando gli Usa

(Di domenica 11 giugno 2023) Nella partita a scacchi per salvare laa di Kais Saied dalla bancarotta l'Ue fa la prima mossa. Ha il volto di Giorgia, la presidente della Commissione Ursula von dere il...

In mattinata von der Leyen,hanno incontrato il primo ministro Najla Bouden. È la seconda visita diin Tunisia in pochi giorni, a conferma della centralità del dossier tunisino, ...... segno, insieme alla missione congiunta di oggi a Tunisi di Giorgia, Ursula von der Leyen e Mark, che anche a livello Ue si è capito il rischio che corre l'intera Unione, nel caso in cui ...Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nella dichiarazione congiunta con la premier Giorgiae il primo ministro Marka Tunisi dopo l'incontro nel Palazzo ...

In corso l'incontro von der Leyen-Meloni-Rutte con Saied - Ultima Ora Agenzia ANSA

Nella partita a scacchi per salvare la Tunisia di Kais Saied dalla bancarotta l'Ue fa la prima mossa. Ha il volto di Giorgia Meloni, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e ...Nel corso di Mezz'ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata su Rai3, si parla del viaggio di Giorgia Meloni in Tunisia insieme ...