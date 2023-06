Meloni in Tunisia | oggi la missione europea tra aiuti e rispetto dei diritti Von der Leyen | «Pronti 900 milioni»

Meloni a Tunisi con von der Leyen e Rutte: "Importante passo avanti per superare la crisi" - Rutte: "Cooperazione con Tunisia rispettando diritti umani" - Rutte: "Cooperazione con Tunisia rispettando diritti umani" RaiNews

(ANSA) - ROME, JUN 11 - Premier Giorgia Meloni on Sunday expressed satisfaction at the joint EU-Tunisia statement resulting from talks with Tunisian President President Kais Saied in Tunis that she ...Sulla pelle dei migranti La missione in Tunisia di Meloni con Von der Leyen e Rutte per fermare le partenze verso l’Italia. Il Paese africano ha disperato bisogno di soldi ma qui i profughi continuano ...