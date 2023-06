Meloni di nuovo a Tunisi con Von der Leyen e Rutte

(Di domenica 11 giugno 2023) su Tg. La7.it - La premier Giorgia, oggi, dopo soli cinque giorni dalla sua ultima visita a, torna nel paese nord africano. Questa volta, in compagnia del ...

... e l'accordo raggiunto dai 27 a Lussemburgo sulPatto sulla migrazione, che stabilisce la ... 'Sto lavorando quotidianamente al dossier - ha detto ieri- e domenica ci recheremo con von der ...La7.it - La premier Giorgia, oggi, dopo soli cinque giorni dalla sua ultima visita a Tunisi , torna nel paese nord africano. Questa volta, in compagnia del presidente della Commissione ...L'attivismo della premierin Africa, che in settimana ha incontrato a Roma anche il premier libico Abdulhamid Dabaiba, segnala il crescente interesse del governo italiano verso l'altra parte ...

Berlusconi mette in ansia il governo. Meloni attacca (di nuovo) il Mes Domani

La premier Giorgia Meloni, oggi, dopo soli cinque giorni dalla sua ultima visita a Tunisi, torna nel paese nord africano. Questa volta, in compagnia del presidente della Commissione Europea, Ursula vo ...Wanda Ferro, sottosegretaria all’Interno, spiega per quale motivo il patto sui migranti siglato in sede europea sia da considerarsi un successo ...