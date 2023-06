Meloni di nuovo a Tunisi con Von der Leyen e Rutte Focus sui migranti

(Di domenica 11 giugno 2023) AGI - La presidente del Consiglio Giorgiaè atterrata poco fa all'aeroporto internazionale di. La premier a breve insieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von dere al primo ministro olandese Mark, vedrà il presidenteno Kais Saied al palazzo presidenziale. Si tratta di una missione lampo Ue-Italia-Olanda per discutere di cooperazione in materia d'economia, energia, ma soprattutto. Probabilmente, fanno sapere fonti della Commissione, ci sarà un colloquio dei tre leader anche con il primo ministro. Infine una dichiarazione alla stampa dei tre prima della conclusione del breve viaggio: nel tardo pomeriggio von derpartirà per la programmata missione in America Latina. Le discussioni si concentreranno ...

...Giorgia. Chiamato in causa anche il leader pentasetllato Giuseppe Conte , che oggi sarà in Puglia ospite al forum nella masseria di Bruno Vespa. Il campo largo diviso sul Gay Pride Il "" ...torna a Tunisi dopo cinque giorni con il piano di assistenza finanziaria di Bruxelles a ... e con l'accordo raggiunto dai 27 a Lussemburgo sulPatto sulla migrazione, che stabilisce la ...Strappo con Visegrad Migranti e asilo, raggiunto accordo al Consiglio Ue: ecco ilpatto sui flussi votato dall'Italia Le diplomazie parallele die Mattarella: premier in Tunisia per i ...

La premier italiana torna dopo 5 giorni, stavolta in formato europeo e con qualche carta in più per spingere Tunisi a siglare l'accordo con ...TUNISI - Quella di oggi 11 giugno sarà una missione-lampo in Tunisia da parte della delegazione formata dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, dalla premier italiana, Giorgi ...