Meloni a Tunisi con Ue incassa prima intesa. Ma resta nodo Fmi

(Di domenica 11 giugno 2023) Il "Team Europe" torna dacon un primo risultato, ma il percorso per evitare il default dellaa è ancora lungo etutto da sciogliere il "" legato al finanziamento da 1,9 ...

Il "Team Europe" torna dacon un primo risultato, ma il percorso per evitare il default della Tunisia è ancora lungo e ... Dopo la missione 'preparatoria' di martedì scorso, Giorgiaè ...Estratto dell'articolo di Francesco Olivo per www.lastampa.it MARK RUTTE - URSULA VON DER LEYEN - GIORGIAIN TUNISIA Una dichiarazione congiunta, per poi arrivare a un memorandum. L'Unione europea si presenta al palazzo presidenziale di Cartagine con un ...' Oggi il Presidente del Consiglio Giorgiadi nuovo a, questa volta accompagnata dal Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen e dal Primo Ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte, a dimostrazione dell'attenzione con ...

Meloni a Tunisi con von der Leyen e Rutte: "Obiettivo memorandum d'intesa Ue-Tunisi entro giugno" - Meloni e gli altri leader hanno lasciato la Tunisia - Meloni e gli altri leader hanno lasciato la Tunisia RaiNews

A Giorgia Meloni va il merito di aver coinvolto le istituzioni della UE in questa nuova visione di carattere geopolitico. Un nuovo modo di affrontare i grandi temi confermato dalla presenza a Tunisi ...Meloni "Pronti a organizzare la conferenza su migrazione e sviluppo" Ti è piaciuto l’articolo