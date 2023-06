“Meglio al Pride che da Vespa” Schlein attacca Conte

(Di domenica 11 giugno 2023) Il segretario dem si scaglia contro il governo eil leader pentastellato: "Per me è più importante essere alche in masseria da Bruno

Possono fare tutti iche vogliono " comunque, no,non portarci i bambini ", ma se vostro figlio è nato etero morirà tale , salvo intercessioni dello Spirito Santo " che non ci sono ...Alnon si portano le bandiere di partito'. Piccole beghe di bottega, in fin dei conti, sempre nel cortiletto della sinistra. Forse non si aspettava la piccola contestazione la Schlein. 'Sono ..., contro la linea di Elly Schlein. 'Produrre esseri umani per scambiarli sul mercato è una pratica abominevole', la definisce senza giri di parole in un'intervista al Foglio . In particolare, ...

Roma Pride, "meglio gay che...". L'obiettivo era solo la Meloni Liberoquotidiano.it

La partenza è da piazza Aranci mentre il traguardo è in piazza Bad Kissingen. Il viaggio lento che fa scoprire il paesaggio ...Più che la settimana è il mese del Pride, e come forse avrete notato non perdiamo l'occasione per testimoniare la nostra alliance esponendo il logo di Fantascienza.com iridato, come resterà tutto il ...