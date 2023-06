McGregor ci ricasca e manda ko la mascotte | furia di pugni | finisce in ospedale

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 giugno 2023) Doveva essere solo una “gag”, una finta per far sorridere il pubblico. E invece è finita con un uomo al pronto soccorso. Nello spazio di un timeout nel terzo quarto di gara-4 della finale Nba tra i Miami Heat e i Denver Nuggets, terminata con la terza vittoria della serie per Nikola Jokic &Co, i tifosi sugli spalti hanno dovuto assistere a una brutta scena. Conor, uno degli spettatori di lusso del Kaseya Center, ha inflitto l'ennesimo K.O. della sua carriera. Stavolta al tappeto per un gancio sinistro caricato a molla ci è finito Burnie, ladegli Heat. E se il siparietto poteva benissimo concludersi lì, vista la potenza del suo cazzotto, il fighter irlandese l'ha pensata diversamente.è quindi entrato sul parquet insieme allache, intanto, conoscendo la dinamica dello ...