Mauro Coruzzi torna in tv dopo l’ictus | l’appello a chi affronta una malattia | «Non vergognatevi di mostrarvi per come state»

(Di domenica 11 giugno 2023) «Scusate se parloun robot, ma ahimè non l’ho scelto io»., in arte Platinette,per la prima volta in tvessere stato colpito da ictus ischemico lo scorso 14 marzo. Ospite di Mara Venier a Domenica In,ha spiegato di stare bene e di essere autosufficiente, e che stando ancora un periodo di riabilitazione, seguito da un fisioterapista e da un logopedista, a cui ha rivolto un ringraziamento pubblico: «Adesso sto bene, sono autosufficiente, riesco a muovermi, faccio passi lenti, non ho perfettamente in uso la parte sinistra. Sto recuperando alla velocità della luce il linguaggio, che per me è fonte di vita: mi sto esercitando tutti i giorni, ancora incespico soprattutto nelle situazioni di commozione...

Mauro Coruzzi malattia, che cosa ha avuto Platinette Mauro Coruzzi, in arte ...Dopo aver intervistato diversi ospiti, da Albano a Mauro Coruzzi fino ad Aiello, la conduttrice ha poi finalmente salutato il suo pubblico. Lo studio si è adornato di festeggiamenti, tra torte e ...