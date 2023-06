Mauro Coruzzi | chi è Platinette | età | carriera | oggi | ictus | marito | malattia e come sta oggi

(Di domenica 11 giugno 2023) Tutto pronto per l’ultima e imperdibile puntata di Domenica In con la compagnia di Zia Mara prima della pausa estiva. Tutto il grande pubblico affezionato del talk show attende con grande trepidazione gli ospiti di. La redazione Rai ha promesso che sarà un ‘arrivederci’ indimenticabile.in studio ci sarà anche, noto, che ha appena superato un gravissimo. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui esta. Chi èin arte: età eMaurizio Umberto Egidioè conosciuto da tutta Italia...

Platinette , all'anagrafe, è molto di più di quello che vediamo in televisione. Artista, intrattenitore, conduttore, speaker, opinionista, autore, scrittore e chi più ne ha ne metta, nel corso degli anni si è ...Alla scoperta di Platinette, nome d'arte di: dalla vita privata alle curiosità sul geniale e istrionico personaggio Platinette, nome d'arte di, è molto di più di quello che vediamo in televisione. Artista, ...Nato nel 1955 a Langhirano ,appare per la prima volta sul piccolo schermo grazie al Maurizio Costanzo Show che lo ospita spesso nel suo ruolo di Platinette. Amato per il suo black humor, negli ultimi mesi...

Mauro Coruzzi, chi è: età, l'ictus, il figlio (mai nato), la malattia nervosa e la super dieta: Platinette si ilmessaggero.it

Platinette, all'anagrafe Mauro Coruzzi, è molto di più di quello che vediamo in televisione. Artista, intrattenitore, conduttore, speaker, opinionista, autore, scrittore e ...Finale di stagione per Mara Venier. Nell’ultima puntata tanti gli ospiti, a cominciare da Orietta Berti e Fabio Rovazzi, che presenteranno il nuovo singolo. Albano Carrisi si racconta insieme alla ...