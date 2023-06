Mattia Furlani | “Il mio compito? Avvicinare i bambini all’atletica La misura al mattino serve per i grandi eventi”

(Di domenica 11 giugno 2023)ha vinto la gara di salto in lungo valida per la Finale Oro dei Campionati Italiani Societari. Il giovane talento laziale si è imposto a Palermo con un bel balzo da 8.04 metri (0,6 m/s di vento a favore), dopo che sette giorni fa aveva siglato il record italiano under 20 volando a 8.24 metri in quel di Hengelo. Si tratta della terza gara consecutiva oltre il muro degli otto metri per il 18enne, che a Savona aveva trionfato con un superbo 8.44 agevolato da una leggera brezza oltre i limiti del consentito (+2,2 m/s).ha commentato la prestazione odierna attraverso i canali federali: “È stata una gara ottima: è importante fare risultato di mattina, quello che servirà nei turni di qualificazione degliinternazionali. Bella pedana, pubblico accogliente, mi è piaciuto ...

A Palermo, in occasione della Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti brilla ancora la stella del romano. Al primo salto, nel lungo,decolla a 8,04 e porta a casa l'ennesima vittoria e l'ennesimo risultato di una stagione fino a questo momento da incorniciare. Il primatista italiano U20 del lungo si prende la scena ...Nel lungo uomini occhi puntati sulle leve di(Stud. Atletica Rieti) fresco di record italiano under 20 (8.24) e su Antonino Trio (Atletica Club 96 Alperia) che 'gioca' in casa. Nel ...TRA LE STELLE DELLA FINALE ORO A Palermo, con la canotta dell'Atletica Stud. Rieti Andrea Milardi, ci sarà, il nuovo fuoriclasse del salto in lungo. Appena qualche ...

Atletica, Mattia Furlani sfonda gli 8 metri: vittoria in scioltezza ai Societari, 2 successi in 7 giorni OA Sport

Mattia Furlani è tornato in pedana dopo aver firmato il record italiano under 20 in occasione del prestigioso Meeting di Hengelo andato in scena sette giorni fa. Il giovane fuoriclasse laziale, autore ...DIRETTA STREAMING in corso su www.atletica.tv per la mattinata decisiva di Palermo, Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti. Al primo salto, nel lungo, Mattia Furlani decolla a 8,04 (+0.6). SEGU ...