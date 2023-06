Marvel’s Spider-Man 2 | Uscita | Deluxe | Collector’s Edition e Bonus Preordine

Leggi su gamerbrain

(Di domenica 11 giugno 2023) Sony e Insomniac Games hanno annunciato un’entusiasmante notizia per gli appassionati di giochi: la data didi-Man 2 per PS5 è stata finalmente svelata. Ma non è tutto, perché i preordini del gioco sono pronti ad aprirsi, svelando anche tutte le edizioni disponibili. I fan non dovranno attendere a lungo per immergersi nelle attesissime avventure dell’Uomo Ragno, poiché i preordini di-Man 2 inizieranno il 16 giugno 2023 alle 10:00. Saranno disponibili presso i rivenditori partecipanti, così come su PlayStation Store e PlayStation Direct. Coloro che opteranno per ilriceveranno fantasticiper arricchire la loro esperienza di gioco. Ogni prenotazione anticipata di qualsiasi edizione includerà un esclusivo ...