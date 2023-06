Marotta incontra lo sceicco | si prepara un clamoroso ritorno

... il 28 Giugno Napoliil Brasile , evento patrocinato dal Consolato Brasiliano e che ... Inoltre oltre alla programmazione puramente artistica in collaborazione con la casa editrice& ...... valida per la penultima giornata di campionato, ha fatto infuriare il CEO dell'Inter Beppe... 'la Fiorentina è obbligata ad anticipare al sabato perchèla Roma che il mercoledì dopo ...Con Guarin chei dirigenti della Juve (all'epocaera in bianconero) e Vucinic che svolge addirittura le visite mediche con l'Inter. Mancano solo le firme sui rispettivi contratti. Ed ...

Inter, Marotta incontra il presidente del PSG: di cosa hanno parlato TvPlay.it

Istanbul, 10 giu. - (Adnkronos) - "L'Inter ha un palmares e una storia ricchi di successi. Arrivare su questo palcoscenico, anche se il gradino più alto d'Europa non è facile, deve essere uno degli ob ...TRADIZIONE – Nella vigilia della finale di Champions League si è svolta la cena ufficiale organizzata dalla UEFA, durante la quale Steven Zhang ha incontrato Khaldun al-Mubark. (Inter-News) "C'è la ...