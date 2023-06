Maresca | ritrovato il padre del vice di Guardiola al City Era scomparso a Istanbul durante la finale

Un grosso sospiro di sollievo per Enzo. L'ex giocatore tra le altre di Juventus, Fiorentina, Palermo e Sampdoria, non ha vissuto certo il post vittoria che si immaginava. Al ...Ore di paura per Enzo, collaboratore dello staff di Pep Guardiola al Manchester City. Il papà Pasquale De Caro, ... Per fortuna l'uomo è stato. Lo ha annunciato il club campione d'...Ore di paura per Enzo, collaboratore dello staff di Pep Guardiola al Manchester City. Il papà Pasquale De Caro, ... Per fortuna l'uomo è stato. Lo ha annunciato il club campione d'...

Ritrovato il padre di Maresca: era scomparso dopo la finale La Gazzetta dello Sport

Il padre di Maresca è stato ritrovato nella notte, dopo che lo stesso Manchester City aveva lanciato un appello social Un post partita difficile… Leggi ...(Adnkronos) – Ore di paura per Enzo Maresca, collaboratore dello staff di Pep Guardiola al Manchester City. Il papà Pasquale De Caro, che ha seguito ieri la finale di Champions League con l’Inter allo ...