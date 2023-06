Maresca | papà disperso e ritrovato a Istanbul | E' sano e salvo

(Di domenica 11 giugno 2023) Roma, 11 giu. - (Adnkronos) - Ore di paura per Enzo, collaboratore dello staff di Pep Guardiola al Manchester City. IlPasquale De Caro, che ha seguito ieri la VIDEO , ha fatto perdere le proprie tracce dopo la partita. Per fortuna l'uomo è stato. Lo ha annunciato il club campione d'Europa sui suoi profili social. "Siamo lieti di confermare che Pasquale De Caro è stato trovato. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso il nostro tweet ieri sera".

