Maresca | papà disperso e ritrovato a Istanbul | ' E' sano e salvo'

(Di domenica 11 giugno 2023) Ore di paura per Enzo, collaboratore dello staff di Pep Guardiola al Manchester City. IlPasquale De Caro, che ha seguito ieri la finale di Champions League con l'Inter allo stadio '...

Ore di paura per Enzo, collaboratore dello staff di Pep Guardiola al Manchester City. IlPasquale De Caro, che ha seguito ieri la finale di Champions League con l'Inter allo stadio 'Ataturk' di Istanbul , ha ...Ore di paura per Enzo, collaboratore dello staff di Pep Guardiola al Manchester City. IlPasquale De Caro, che ha seguito ieri la finale di Champions League con l'Inter allo stadio 'Ataturk' di Istanbul, ha ...Pasquale De Caro aveva seguito la finale di Champions League con l'Inter allo stadio 'Ataturk' Ore di paura per Enzo, collaboratore dello staff di Pep Guardiola al Manchester City. IlPasquale De Caro, che ha seguito ieri la finale di Champions League con l'Inter allo stadio 'Ataturk' di Istanbul , ha ...