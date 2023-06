Maresca | l'angoscia dopo il tripudio | il padre è disperso ad Istanbul

Secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', per ritrovare il padre di Enzosi è attivata anche la polizia turca: al momento, però, non risultano esserci notizie. Sono ore d'......e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissima una donna. Ferita anche ... Giallatini " Preti IV: Volpi VAR: Mariani AVAR: Muto Roma " Spezia Arbitro:Assistenti: ......e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissima una donna. Ferita anche ... 18.00 Arbitro: Ayroldi Assistenti: Peretti - Lombardo Quarto ufficiale: Manganiello VAR:...

Dalla gioia all'angoscia: City, il padre di Maresca disperso nella notte a Istanbul TUTTO mercato WEB

Ieri sera allo stadio Ataturk si è giocata la finale di Champions. Dal fischio finale non si hanno più notizie del papà dell'ex giocatore: era sugli spalti, poi è svanito nel nulla. Ricerche in tutta ...Ore di paura per l’ex Primavera del Cagliari – oggi vice del Manchester City – Enzo Maresca. Perse le tracce del padre recatosi a Istanbul per la finale contro l’Inter (Fonte: Sportitalia) ANGOSCIA. L ...