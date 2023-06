Mara Venier saluta il pubblico e si emoziona | Ultima puntata non facile | ma è difficile che mollo io

(Di domenica 11 giugno 2023) "non, ma ècheio. Volevo stare qua con voi anche oggi": si congeda così un'tanel finale di stagione di questa Domenica In segnata dalla commozione. Parole le sue che fanno riferimento al dolore per la scomparsa del genero Pier Francesco...

Durante l'ultima puntata della stagione di Domenica In,ha invitato nel suo studio Albano . In occasione dei suoi 80 anni, il cantante ha ripercorso la sua vita, dividendo il tutto in quattro tappe che ha intitolato ' 4 volte 20 ', come il nome ...Lo ha detto il cantante di Cellino San Marco ain occasione dei suoi 80 anni (compiuti il 20 maggio scorso) nell'ultima puntata della stagione di 'Domenica In' su Rai1. 'Non vedo l'ora ...Come aveva annunciatoall'inizio dell'ultima puntata di Domenica In , in studio ci sarebbero state persone molto care, amici che l'hanno vista crescere in questi 30 anni trascorsi dal 1993 a oggi, da quando di ...

È andata in onda oggi l’ultima puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier. La conduttrice ha voluto iniziare con il ricordo di Pier Francesco Forleo, dirigente Rai ma soprattutto suo genero, mari ...La commozione della conduttrice nel finale di stagione di Domenica In segnata dal dolore per la scomparsa del genero ...